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В Казахстане местные жители напали на туристов, когда те покупали воду

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- Виктория Григоренко
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В Интернете появилось видео потасовки между жителями поселка Капал Алматинской области и туристами. На официальной странице туристической компании в Facebook были описаны подробности инцидента, сообщает Tengrinews.kz.

"С участниками нашей экспедиции #ulydalatravel по маршруту "Джунгарский Алатау" произошел крайне неприятный случай. Группа местных жителей напала на участников экспедиции в поселке Капал в Алматинской области, когда они направлялись в местный магазин для покупки воды. В составе группы туристов были граждане из Швейцарии, Азербайджана, однако они не участвовали в потасовке. Причастные к данному происшествию задержаны и, по информации РУВД, по факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК". Туристы обращались с синяками и ссадинами в больницу, но госпитализация им не потребовалась", - отметили в СМИ со ссылкой на "Казах Туризм".

Издание уточняет, что экспедиция организована в рамках празднования 20-летия столицы с целью разработки новых турмаршрутов, предложения инфраструктурных решений и привлечения внимания к туристскому потенциалу регионов.

"В составе экспедиции как казахстанские, так и зарубежные участники. Обладая такими красивыми местами, этот регион не смог обеспечить чувство защищенности, и туристы столкнулись с беззаконием. Считаем данный факт нападения на туристов крайне возмутительным. Это очень негативно влияет на имидж регионов в целом и сводит на нет все наши усилия в привлечении туристов. В то время как мы стараемся привлекать туристов в регионы, такие случаи перечеркивают все усилия на корню", - поясняет СМИ со ссылкой на "Казах Туризм".

В свете произошедшего власти РК призвали как граждан, так и правоохранительные органы всячески пресекать подобного рода противоправные действия, добавляет издание.

URL: https://www.vb.kg/372921
Теги:
Казахстан, туризм, драка, МВД
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