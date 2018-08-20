Атлеты Шотландских Игр Горцев примут участие в III ВИК

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Посольство Великобритании в Кыргызской Республике радо сообщить, что Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии будет представлено на III Всемирных Играх Кочевников (ВИК). Будут участвовать четыре атлета из Шотландских Игр Горцев (Scottish Highland Games), группа из шести музыкантов 19-го полка Королевской артиллерии (Шотландские канониры) и сопровождающий офицер.

Баронесса Вивьен Стерн, независимый член Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства, почетный командор ордена Британской Империи, также прибудет в Кыргызстан

с 31 августа по 7 сентября.

Её программа включает участие в ВИК, обмен опытом в области реформы пенитенциарной системы, продвижение прав человека и дальнейшее вовлечение в развитие отношений между парламентами двух стран. Баронессу Стерн будет сопровождать ее супруг, Эндрю Койл, заслуженный профессор Лондонского Университета в области исследований пенитенциарной системы.

Атлетов Игр Горцев будет сопровождать военная музыкальная группа, состоящая из четырех волынщиков и двух барабанщиков, которые выступят на нескольких мероприятиях во время их пребывания. Атлеты продемонстрируют четыре вида традиционных тяжелоатлетических Игр Горцев, в том числе - метание тяжестей на дистанцию, толкание камня, метание молота и метание бревна.

Посол Её Величества в Кыргызской Республике Робин Орд-Смит сказал: "Я чрезвычайно горжусь тем, что впервые на Всемирных играх кочевников мы увидим представительство из Великобритании. Шотландские Игры Горцев разделяют схожесть исторических и культурных значений со многими дисциплинами в Играх Кочевников, где спортсмены демонстрируют силу, скорость и равновесие. Это прекрасная возможность для укрепления культурных связей между нашими двумя странами.

Я также рад тому, что Баронесса Стерн будет представлять Великобританию. Это будет ее четвёртый визит в Кыргызстан. Мы с нетерпением ждем демонстрации дисциплин Игр Горцев и уникальности звучания волынок и барабанов. Я не сомневаюсь, что Всемирные Игры Кочевников продемонстрируют миру красоту, историю и культуру Кыргызстана и будут способствовать развитию туризма и стимулированию торговли и инвестиций".