Зачем ремонтировать улицы, которые и так в идеальном состоянии?

Вами было опубликовано сообщение, что закрывается на ремонт участок улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинская) между Ахунбаева и Южной магистралью для замены полотна. Но ведь этот участок отремонтировали только несколько месяцев назад, и он в идеальном состоянии!

Зачем это снова делать? Очень непонятно! В городе много улиц, которые действительно нуждаются в ремонте, и даже в самом центре: отрезок Исанова между пр.Чуй и Киевской, Свердлова выше Киевской, вся Линейная (Туголбай ата) и это верхний район Дзержинки (Эркиндик), Абая между Медерова и Горького и прочие и прочие.

Как-то не совсем эффективно используются средства....

Сообщение в Народную новость прислал Алмас.