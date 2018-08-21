Погода
$ 69.14 - 69.35
€ 78.62 - 79.35

Зачем ремонтировать улицы, которые и так в идеальном состоянии?

200  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вами было опубликовано сообщение, что закрывается на ремонт участок улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинская) между Ахунбаева и Южной магистралью для замены полотна. Но ведь этот участок отремонтировали только несколько месяцев назад, и он в идеальном состоянии!

Зачем это снова делать? Очень непонятно! В городе много улиц, которые действительно нуждаются в ремонте, и даже в самом центре: отрезок Исанова между пр.Чуй и Киевской, Свердлова выше Киевской, вся Линейная (Туголбай ата) и это верхний район Дзержинки (Эркиндик), Абая между Медерова и Горького и прочие и прочие.

Как-то не совсем эффективно используются средства....

Сообщение в Народную новость прислал Алмас.

URL: https://www.vb.kg/372932
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  