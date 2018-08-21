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Во время хаджа паломница родила ребенка

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- Оксана Гут
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Для женщины, совершающей ритуал стояния на горе Арафат, который традиционно продолжается от рассвета до заката во время хаджа, закончился рождением ребенка. Об этом сообщает издание Al Youm As Sabi.

Отмечается, что молодая мама, почувствовав начавшиеся схватки, едва успела спуститься с холма и добраться до ближайшей больницы. Это первый случай рождения ребенка у священной для мусульман горы Арафат во время хаджа. Мальчика назвали именем Уадах, то есть "Ясный".

Имя же молодой мамы не называется, также не известно откуда она приехала на хадж.

URL: https://www.vb.kg/372933
Теги:
хадж, репродуктивное здоровье
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