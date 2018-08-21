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Компания, где работал уроженец Кыргызстана, въехавший в туристов, закрылась

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- ВБ
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Таксопарк "Чекпоинт" остановил работу после инцидента с наездом на пешеходов на улице Ильинка в Москве 16 июня, со ссылкой на представителя компании сообщает информационное агентство RNS.

"Компания закрывается. Таксомоторную деятельность больше не осуществляет", - сказал представитель компании изданию.

В июне, пишет RNS, компания заявляла о приостановке деятельности. Представитель "Чекпоинта" также говорил, что "Яндекс.Такси", с которым сотрудничал таксопарк, остановил работу с автопарком.

Вечером в субботу, 16 июня, на Ильинке водитель такси протаранил пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате пострадали семь человек.

За рулем такси был уроженец Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз. По словам мужчины, он перепутал педали газа и тормоза, поэтому выехал на тротуар. Таксист рассказал, что перед этим работал 20 часов, а после поспал 2-3 часа и снова сел за руль.

Таганский районный суд арестовал до 16 августа водителя такси. Позже ему был продлен арест до 16 октября.

Представитель "Чекпоинта" ранее говорил RNS, что никаких нареканий к работе таксиста ранее не было

URL: https://www.vb.kg/372934
Теги:
ДТП, Россия, Москва, Кыргызстан
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