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Школьнице из Кыргызстана в России дали 4,5 года за наркотики

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- Оксана Гут
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Сегодня суд Орловской области (РФ) вынес приговор в отношении несовершеннолетней гражданки Кыргызской Республики, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Сообщает российское издание РИА 57.

Отмечается, что кыргызстанка приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

По данным следствия, в феврале 2018 года школьница, находясь в составе ОПГ, незаконно хранила более 8 грамм наркотиков.

Сотрудниками полиции она была задержана на территории Заводского района Орла при попытке, собственно, продажи наркотических веществ.

URL: https://www.vb.kg/372936
Теги:
наркотики, несовершеннолетние, Россия, суд, Кыргызстан
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