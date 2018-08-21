Школьнице из Кыргызстана в России дали 4,5 года за наркотики

Сегодня суд Орловской области (РФ) вынес приговор в отношении несовершеннолетней гражданки Кыргызской Республики, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Сообщает российское издание РИА 57.

Отмечается, что кыргызстанка приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

По данным следствия, в феврале 2018 года школьница, находясь в составе ОПГ, незаконно хранила более 8 грамм наркотиков.

Сотрудниками полиции она была задержана на территории Заводского района Орла при попытке, собственно, продажи наркотических веществ.