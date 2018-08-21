Спикер парламента и премьер-министр поздравили кыргызстанцев с праздником

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев и торога Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков поздравили сограждан с праздником Курман айт.

Этот праздник – символ великодушия и милосердия, отмечено в поздравлении главы правительства.

"Этот праздник в сердце каждого из нас вселяет чувство доброты и сострадания, осознания необходимости помощи нуждающимся согражданам. Веками праздник Курман айт, являющийся одним из самых главных праздников ислама, воспитывает в человеке такие общечеловеческие и непреходящие ценности, как гуманизм, великодушие, нравственность и созидательность", - отмечено в поздравлении.

Премьер-министр подчеркнул, что мусульмане страны, которых в настоящее время более 4-х миллионов, следуя принципам священного Корана, активно участвуют в жизни общества, внося значительный вклад в развитие нашего государства.

"Уважаемые соотечественники - мусульмане! Пусть в этот священный праздник Курман айт исполнятся все ваши самые сокровенные желания и мечты!

Желаю всем кыргызстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Пусть в стране будет мир и единство, пусть сердца каждого из нас наполнятся теплом и милосердием", - говорится в обращении.

Торога Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков напомнил, что Курман-айт – это один из главных мусульманских праздников, ознаменовывающий завершение паломничества к святым местам и призывающий верующих к утверждению идеалов добра и милосердия. В этот день в каждом доме за празднично накрытым столом собираются близкие и друзья. Праздничные дни наполнены благотворительными мероприятиями и заботой о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

"Дорогие кыргызстанцы! Пусть этот благословенный праздник принесет с собой мир и радость в каждый дом и каждую семью, послужит для всех нас поводом к проявлению лучших человеческих качеств, укреплению гражданского единства в стране. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия",- гласит официальное поздравление спикера Парламента.