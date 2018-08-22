Как отметили в Оше священный праздник Курман Айт

Вчера, 21 августа, в Оше на центральной площади состоялся праздничный Айт намаз в честь священного праздника Курман Айт. В нем приняли участие около 12 тысяч человек.

В том числе мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, представители духовенства, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, аксакалы и жители всех 12 территориальных советов города Ош.

Обращаясь к народу, градоначальник южной столицы Таалайбек Сарыбашов поздравил всех с Курман Айтом, отметив, что священный праздник укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие.

"Испокон веков Курман Айт считается одним из главных праздников мусульман, отражающим такие бесценные качества и достижения человечества, как мир, доброту, единство и сострадание. В этот день каждый из нас помогает нуждающимся, посещает и поздравляет родственников, соседей, друзей, принимает гостей, выражает радость по случаю праздника. Пусть Курман Айт принесет в каждый дом мир и благополучие, тепло и радость, единство и согласие! Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания, и каждый из нас будет полон душевных сил для нашей общей цели - духовного возрождения общества!" - отметил мэр Оша.

Он также подчеркнул, что Курман Айт способствует духовному и нравственному самосовершенствованию, призывает к терпимости и милосердию, уважительному отношению к старшим и почитанию памяти усопших. Такие праздники укрепляют веру народа в лучшее, в торжество духовной чистоты, сострадания, щедрости, доброжелательности и внимания к близким людям, подвигают людей на добрые поступки.