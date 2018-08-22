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Только за один рейд в Чуйской области выявлено 40 подростков-бродяг

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- Оксана Гут
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15 и 17 августа ГУВД Чуйской области проводило профилактическое мероприятия под названием "Попрошайка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рейде принимали участие более 360 сотрудников ОВД Чуйской области. Как в ночное, так и в дневное время суток были проверены торгово-рыночные комплексы, железнодорожные автовокзалы, компьютерные клубы, подвалы, теплотрассы и иные места, где часто собираются несовершеннолетние.

В ходе мероприятия раскрыто 2 преступления, совершенных подростками, найден 1 без вести пропавший.

Всего выявлено 40 несовершеннолетних: 10 находящихся в трудной жизненной ситуации, 12 из неблагополучных семей, 4 - беспризорных, 9 несовершеннолетних занимались бродяжничеством и попрошайничеством. Из них 1 определен в социальный центр и приют, 5 поставлены на учет, в ЦППН (Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних) МВД КР направлены трое.

Составлено 5 административных протоколов, 100 сообщений направлены в органы образования и здравоохранения.

URL: https://www.vb.kg/372943
Теги:
ГУВД, МВД, несовершеннолетние, образование, Чуйская область, попрошайки, беспризорники
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