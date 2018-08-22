Только за один рейд в Чуйской области выявлено 40 подростков-бродяг

15 и 17 августа ГУВД Чуйской области проводило профилактическое мероприятия под названием "Попрошайка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рейде принимали участие более 360 сотрудников ОВД Чуйской области. Как в ночное, так и в дневное время суток были проверены торгово-рыночные комплексы, железнодорожные автовокзалы, компьютерные клубы, подвалы, теплотрассы и иные места, где часто собираются несовершеннолетние.

В ходе мероприятия раскрыто 2 преступления, совершенных подростками, найден 1 без вести пропавший.

Всего выявлено 40 несовершеннолетних: 10 находящихся в трудной жизненной ситуации, 12 из неблагополучных семей, 4 - беспризорных, 9 несовершеннолетних занимались бродяжничеством и попрошайничеством. Из них 1 определен в социальный центр и приют, 5 поставлены на учет, в ЦППН (Центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних) МВД КР направлены трое.

Составлено 5 административных протоколов, 100 сообщений направлены в органы образования и здравоохранения.