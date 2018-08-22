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ЧС в Майлуу-Суу: солдат проигнорировал запрет и лишился руки от удара током

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- Оксана Гут
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Согласно предварительным данным служебного расследования, военнослужащий срочной службы С.Р. 1996 г.р. во время несения суточного наряда проник на территорию электрической подстанции. Несмотря на запрещающий знак, С.Р. зашел в заброшенную трансформаторную будку, где получил удар электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС КР.

Отметим, чрезвычайное происшествие произошло в войсковой части 30295 Сухопутных войск ВС КР.

С обширными ожогами обеих верхних конечностей военнослужащий был доставлен в больницу г. Майлуу-Суу, затем г. Ош, позднее переведен в центр травматологии и ортопедии г. Бишкек, где ему ампутировали правую руку до локтя.

В настоящее время пострадавший получает все необходимое лечение, находится под постоянным присмотром врачей центра, военно-медицинского управления и Военного госпиталя ГКДО КР.

Материалы расследования переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского горнизона.

URL: https://www.vb.kg/372946
Теги:
военная служба, Джалал-Абадская область, травмы, трансформатор, чрезвычайные ситуации
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