ЧС в Майлуу-Суу: солдат проигнорировал запрет и лишился руки от удара током

Согласно предварительным данным служебного расследования, военнослужащий срочной службы С.Р. 1996 г.р. во время несения суточного наряда проник на территорию электрической подстанции. Несмотря на запрещающий знак, С.Р. зашел в заброшенную трансформаторную будку, где получил удар электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС КР.

Отметим, чрезвычайное происшествие произошло в войсковой части 30295 Сухопутных войск ВС КР.

С обширными ожогами обеих верхних конечностей военнослужащий был доставлен в больницу г. Майлуу-Суу, затем г. Ош, позднее переведен в центр травматологии и ортопедии г. Бишкек, где ему ампутировали правую руку до локтя.

В настоящее время пострадавший получает все необходимое лечение, находится под постоянным присмотром врачей центра, военно-медицинского управления и Военного госпиталя ГКДО КР.

Материалы расследования переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского горнизона.