Чем поможет отечественному бизнесу новый Налоговый кодекс КР?

Предлагаемые Минэкономом и Налоговой службой КР поправки в Закон КР "О внесении изменений в Налоговый кодекс", не только уменьшат теневые доходы, но и стимулируют отечественных производителей и экспортеров к увеличению объемов производства и созданию торгово-логистических центров по всей республике. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики КР Олег Панкратов.

"Нашу страну характеризует мелкотоварность производства, но эту проблему, мы надеемся, решит новый Налоговый кодекс, - отметил он.

По его словам, малые объемы производства связаны с тем, что ранее отдельным аграриям налогов начислялось меньше, чем кооперативам. Т.е., как таковая разрозненность была выгодна.

- Теперь кооперативы и вовсе освобождаются от налога на прибыль. Это касается и машинно-тракторных станций, а также логистических центров. Плюс, ко всему, они могут удерживать и уплачивать фиксированную сумму подоходного налога на каждого наемного работника, исчисленную из минимального расчетного дохода, - подчеркнул Панкратов.

Ликвидируется для бизнеса и комиссия по возврату НДС.

- По суммам до 500 тысяч сомов это будет решаться территориальными ГНС, а свыше полумиллиона - уполномоченными органами Налоговой службы. К тому же, новый Налоговый кодекс КР освобождает от уплаты сборов на имущество, зданий, помещений, находящихся в собственности сельхоз кооперативов и логистических центров, - заверил Панкратов.

Какие еще льготы и послабления Минэконом приготовил для отечественных предпринимателей и аграриев, в видеосюжете VB.KG.