В Бишкеке молдо сбил девушку, испугался и сбежал

В Сети распространяется видео под названием "Молдо сбил девушку и сбежал". Само дорожное происшествие на кадрах не запечатлено.

По данным пользователей, ДТП произошло вечером 18 августа в микрорайоне Аламедин-1 возле кафе "Шашлычная N°1". Водитель за рулем чёрной машины марки Honda Odyssey Госномер 01|538ABX сбил молодую девушку и сбежал с места происшествия.

Очевидец, снявший данное видео, догнал нарушителя и потребовал объяснений. На кадрах слышно, как он задает вопрос беглецу.

- Почему сбежал?

Водитель:

- Сильно испугался и поэтому сбежал.

О состоянии здоровья самой пострадавшей в разговоре не упоминается.

Официальной информации по ДТП от профильных ведомств не поступало. Редакция VB.KG уже обратилась в УОБДД Бишкека за комментариями.