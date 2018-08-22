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В Бишкеке молдо сбил девушку, испугался и сбежал

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- Оксана Гут
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В Сети распространяется видео под названием "Молдо сбил девушку и сбежал". Само дорожное происшествие на кадрах не запечатлено.

По данным пользователей, ДТП произошло вечером 18 августа в микрорайоне Аламедин-1 возле кафе "Шашлычная N°1". Водитель за рулем чёрной машины марки Honda Odyssey Госномер 01|538ABX сбил молодую девушку и сбежал с места происшествия.

Очевидец, снявший данное видео, догнал нарушителя и потребовал объяснений. На кадрах слышно, как он задает вопрос беглецу.

- Почему сбежал?

Водитель:

- Сильно испугался и поэтому сбежал.

О состоянии здоровья самой пострадавшей в разговоре не упоминается.

Официальной информации по ДТП от профильных ведомств не поступало. Редакция VB.KG уже обратилась в УОБДД Бишкека за комментариями.

URL: https://www.vb.kg/372954
Теги:
ДТП, наказание, травмы, Бишкек, ГУОБДД
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Комментарии
мэсний
22.08.2018, 15:32

вот таккие горе учителя морали..главное одеться и напыщенности побольше..

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Салам
22.08.2018, 15:39

За бороду надо таких держать

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312
22.08.2018, 16:03

до чего же трусливые мужики пошли. Смелые только детей насиловать. Единицы остаются на месте аварии, а остальные-в штаны накладывают. Противно даже слышать такое, что испугался.

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Дока
22.08.2018, 16:48

А девушкой что как она А молдо по его словам только Аллаха боятся вот и делайте вывод лично я в их честность не верю 

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Алтынбек Ынтымаков
22.08.2018, 16:55
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 5
Комментариев: 16

Арабисты моралисты наши.

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Молдо
22.08.2018, 16:57

Почему все наши муллы хотят быть похожими на арабов.

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Гражданин
22.08.2018, 17:17

если каждого кто надел белую тюбетейку называть муллой то тогда у нас каждый второй мулла, мулла в первую очередь это человек получивший высшее богословское образование и не надо тут всех у кто надел белую шапку называть муллой и порочить имя священнослужителей и брать грех на душу

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Ая Амирова
22.08.2018, 19:11
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Гражданин

если каждого кто надел белую тюбетейку называть муллой то тогда у нас каждый второй мулла, мулла в первую очередь это человек получивший высшее богословское образование и не надо тут всех у кто надел белую шапку называть муллой и порочить имя священнослужителей и брать грех на душу

100%

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Bakyt
22.08.2018, 20:16

Верно!

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Райзап
22.08.2018, 20:33

От Аллаха не убежать. Скорее всего криминальный элемент маскирующися под глубоко набожного правоверного мусульманина коих сейчас навалом, вот только привычка делать ноги с места преступления крепко в мозгу укоренилась.

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