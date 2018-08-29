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В парижском хард-рок-кафе висит картина с гербом Киргизской ССР

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Здравствуйте, был 2 недели назад в Париже в хард-рок кафе, и случайно увидел там в коридоре на стене одно из произведений современного американского художника и дизайнера Фрэнка Шепарда "Обей", в котором он использовал почти на 100% герб моей родины - бывшей Киргизской ССР.

Вместо надписей Пролетарии всех стран, соединяйтесь и Кыргыз ССР, у Шепарда надписи - Повинуйся гиганту, закон спроса и предложения, 15 лет пропаганде...

В Интернете есть интересная критическая статья художника Марка Валлена, написанная в 2007-м году, до сих пор вызывающая жаркие споры между поклонниками Шепарда и теми, кто считает, что его искусство основано на плагиате.

Народную новость прислал Константин

URL: https://www.vb.kg/372955
Теги:
искусство, Франция, СССР, Кыргызстан, герб
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