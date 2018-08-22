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Мэрия Бишкека поручила ГУВД провести работу с байкерами

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Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что администрация Октябрьской районной администрации осведомлена о данной проблеме. Более того, столичные власти неоднократно обращались в соответствующие правоохранительные органы. Мэрией г.Бишкек поручено ГУВД г.Бишкек и ГУОБДД г.Бишкек провести соответствующую работу и рейды по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности.

Напомним, ранее граждане столицы неоднократно обращались в редакцию VB.KG с просьбой донести до властей проблему с байкерами - те с шумом носятся по ночам и создают неудобства для бишкекчан.

URL: https://www.vb.kg/372958
Теги:
байкеры, Бишкек, ГУОБДД, ГУВД, мэрия
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Комментарии
Тунгуч
22.08.2018, 19:43

Есть бог на земле! А мэр в Бишкеке! Услышаны мои молитвы! Аж плакать хочется! Хоть какой то сдвиг с шумом! Пойду свечку поставлю за здравие мэра и аппарата!

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