Мэрия Бишкека поручила ГУВД провести работу с байкерами

Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщает, что администрация Октябрьской районной администрации осведомлена о данной проблеме. Более того, столичные власти неоднократно обращались в соответствующие правоохранительные органы. Мэрией г.Бишкек поручено ГУВД г.Бишкек и ГУОБДД г.Бишкек провести соответствующую работу и рейды по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности.

Напомним, ранее граждане столицы неоднократно обращались в редакцию VB.KG с просьбой донести до властей проблему с байкерами - те с шумом носятся по ночам и создают неудобства для бишкекчан.