Голодовка политзаключенных завершилась. Их требования выполнены

Сегодня в 14.00 сотрудниками ГСИН в ИК №27 было доставлено постановление Верховного суда от 7 июня 2018 года в отношении Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана Толубай Джакишев.

- Администрация учреждения ознакомила осужденных с данным документом, выдав им на руки по одному экземпляру. После чего Асанов и Кадыров официально прекратили акцию по отказу от пищи, написав заявление, - пояснил Джакишев.

Представитель ГСИН отметил, что требование по переводу осужденных в колонию-поселение из учреждения усиленного режима производится по решению судебного органа.

- Создается комиссия при ГСИН, которая выясняет, нет ли у данных осужденных административных взысканий, соответствует ли нормам их поведение и прочие моменты. А уже потом ходатайствует в суд о переводе заключенных. В суде это решение обсуждается в присутствии самих осужденных, администрации ГСИН и прокуратуры. Последние либо поддерживают это ходатайство, либо - выступают против. Это отдельный серьезный процесс. Принимать такие решения лишь после акции отказа от пищи ведомство не уполномочено, - заверил Джакишев.

На данный момент законные требования осужденных по ознакомлению с постановлением Верховного суда полностью удовлетворены, - добавил представитель ГСИН.