Минэконом инициировал колоссальные налоговые послабления для сельхозсектора

Одна из новых технологий, предлагаемых Минэкономом – порядок фиксации оборота денежных средств. Это непосредственно касается вопроса ККМ (контрольно-кассовых машин). В нашем понимании, это аппарат, который стоит на столе и распечатывает нам чек. Однако подобная технология - "древняя", есть более современные. Об этом VB.KG заявил министр экономики Олег Панкратов.

- Например, в тех же супермаркетах система более совершенна. Продавец уже вводит информацию на компьютере, подключенному к формату 1С. Это автоматизированная система учета товаров. Достаточно к ней добавить еще один блок, который в онлайн режиме будет передавать все необходимые сведения в Налоговую службу и вопрос решен. Примечательно, что новая редакция Налогового кодекса также предполагает как бумажный, так и электронный чек. Если вы хотите, то вам распечатают его на бумаге, нет – в формате электронного документа вышлют на электронную почту, - пояснил Панкратов.

Есть места, где установить кассовый аппарат невозможно, например, на рынке. Пока, конечно, таких требований там нет, но со временем эта норма может быть внедрена, отметил министр экономики.

- В этом случае, кассовым аппаратом будет служить мобильный телефон. На нем устанавливаете приложение, вбиваете сумму покупки и в режиме онлайн передаете данные в Налоговую. Такие технологии и программы позволяют получать в режиме реального времени весь объем информации, необходимый для прослеживания товаров, а стоят они практически бесплатно. То есть, не нужно тратить деньги на покупку кассового аппарата. По финансовым затратам бизнеса эта норма будет дешевле, а для фискальных целей – намного эффективней, - подчеркнул Панкратов.

Но это не значит, что сделать "загрузку" он-лайн ККМ нужно будет завтра, уточняет министр.

- В Налоговом кодексе четко прописано, что делается такой переход лишь по желанию налогоплательщика. Если у вас есть кассовый аппарат и вы привыкли к нему, то можете и дальше с ним работать. Хотите поменять или открываете новую точку – у вас есть право выбора, - рассказал Панкратов.

Что касается нововведений для сельхозпроизводителей, то налоговые изменения можно назвать мотивационным прорывом, и это очень важная тема, уверен министр.

- Так как очень мало сделано для того, чтобы стимулировать бизнес объединяться и производить не мелкотоварные партии продукции, а крупные, которые будут интересны оптовым покупателям. А один из шагов для этого – объединение в кооперативы. Ранее препятствием для этого были разные принципы налогообложения. Если я - частный фермер, то плачу только земельный налог, нанял наемных рабочих – фиксированную ставку подоходного налога на них. Но как только я открываю кооператив, становлюсь плательщиком НДС, налога на прибыль, налога с продаж плюс подоходный налог от размера заработной платы с каждого наемного рабочего. В итоге мои затраты кратно увеличились по сравнению с частным аграрием. Сегодня изменения в Законе уровняли в налогообложении этих два хозяйствующих субъекта, - заверил Олег Панкратов.

Минэконом пошел дальше, создав цепочку и включив в нее еще и машинно-тракторные станции, а также торгово-логистические центры, отметил министр.

– Это очень важный элемент, необходимый для экспорта. Скажем, раньше, если я с поля продавал огурцы в Казахстан, я ничего не платил, но если они попадали в торгово-логистический центр и были упакованы в ящики, то сразу считались объектом промышленной переработки и облагались налогом. Поэтому, продавать таким образом было просто невыгодно. Сейчас же, проходя через такие центры, продукция дополнительно дорожать не будет. К тому же, на данный момент их по стране работает семь. Возможно, столь малое количество связано с тем, что бизнесмены боялись афишировать свою деятельность из-за немалых налогов. А именно для того, чтобы люди не работали в тени, эти налоги мы и убираем, - заключил Олег Панкратов.