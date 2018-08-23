Командир части, где военнослужащего ударило током, освобожден от должности

Расследование происшествия в войсковой части 30295 Сухопутных войск ВС КР по факту получения травмы от удара электрическим током военнослужащим срочной службы С.Р. находится на личном контроле начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майора Р. Дуйшенбиева.

20.08.2018 года глава Генштаба проинспектировал войсковую часть 30295, где проверил условия службы, жизни и быта личного состава. В ходе бесед с офицерами части, он акцентировал внимание на неукоснительном соблюдении прав военнослужащих, создании необходимых и безопасных условий службы, сохранении здоровья и жизни личного состава.

По результатам инспекции командир войсковой части 30295 п-к М.Мамбетов освобожден от занимаемой должности. Ряд должностных лиц, виновных в допущении данного происшествия, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Пострадавший военнослужащий в настоящее время находится в Бишкекском научном исследовательском центре травматологии и ортопедии, где получает необходимое лечение.

Материалы служебного расследования переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона, сообщает Управление информации, связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР.