За что уволили пресс-секретаря Госэкотехинспекции Анару Мамбеталиеву?

Если пресс-секретаря Госэкотехинспекции уволили незаконно, то она должна обязательно написать заявление, и мы разберёмся в ситуации. Об этом редакции VB.KG заявили статс-секретарь Государственной кадровой службы КР Бакытбек Сагынбаев.

Редакция VB.KG поинтересовалась у представителя профильной службы, имеет ли право госработник проводить мирную акцию протеста против коррупции у кабинета своего начальника и, если нет, может ли это послужить поводом для его увольнения?

- Я сейчас никак не могу прокомментировать данные вопросы. Скажу только, что если пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева считает, что ее уволили с нарушениями законодательства, то пусть напишет заявление к нам в службу. Только после этого мы обязательно проведем анализ и сможем дать свою оценку произошедшему, - заключил Сагынбаев.

К слову, о скандальном увольнении Мамбеталиевой он узнал от VB.KG.

Что касается руководства самой Госэкотехинспекции, то, по словам секретаря директора Джолдошбека Джунушева, он находится в командировке, и вернется лишь через неделю. Связаться с ним невозможно.

Но нам удалось дозвониться до его заместителя – Расула Артыкбаева. Он подтвердил, что сотрудница ведомства Анара Мамбеталиева была уволена. Однако сразу после вопроса "по какой статье?" у него произошли технические неполадки со связью. И после его слов "слушаю, да" связь оборвалась вовсе. Продолжительные попытки восстановить общение не увенчались успехом.

Напомним, накануне пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Анара Мамбеталиева на своей странице в Facebook опубликовала пост:

"В конечном итоге из-за борьбы с коррупционерами внутри системы меня уволили с государственной службы по статье!!! (инспекция погружается в болото коррупции, видя все это я не смогла промолчать, в поисках правды внутри инспекции загублена моя карьера, после всего этого как я смогу встать на защиту природы и экологической безопасности!" (прим. ред. - перевод с кыргызского языка).