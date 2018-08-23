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За что уволили пресс-секретаря Госэкотехинспекции Анару Мамбеталиеву?

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- Оксана Гут
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Если пресс-секретаря Госэкотехинспекции уволили незаконно, то она должна обязательно написать заявление, и мы разберёмся в ситуации. Об этом редакции VB.KG заявили статс-секретарь Государственной кадровой службы КР Бакытбек Сагынбаев.

Редакция VB.KG поинтересовалась у представителя профильной службы, имеет ли право госработник проводить мирную акцию протеста против коррупции у кабинета своего начальника и, если нет, может ли это послужить поводом для его увольнения?

- Я сейчас никак не могу прокомментировать данные вопросы. Скажу только, что если пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева считает, что ее уволили с нарушениями законодательства, то пусть напишет заявление к нам в службу. Только после этого мы обязательно проведем анализ и сможем дать свою оценку произошедшему, - заключил Сагынбаев.

К слову, о скандальном увольнении Мамбеталиевой он узнал от VB.KG.

Что касается руководства самой Госэкотехинспекции, то, по словам секретаря директора Джолдошбека Джунушева, он находится в командировке, и вернется лишь через неделю. Связаться с ним невозможно.

Но нам удалось дозвониться до его заместителя – Расула Артыкбаева. Он подтвердил, что сотрудница ведомства Анара Мамбеталиева была уволена. Однако сразу после вопроса "по какой статье?" у него произошли технические неполадки со связью. И после его слов "слушаю, да" связь оборвалась вовсе. Продолжительные попытки восстановить общение не увенчались успехом.

Напомним, накануне пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Анара Мамбеталиева на своей странице в Facebook опубликовала пост:

"В конечном итоге из-за борьбы с коррупционерами внутри системы меня уволили с государственной службы по статье!!! (инспекция погружается в болото коррупции, видя все это я не смогла промолчать, в поисках правды внутри инспекции загублена моя карьера, после всего этого как я смогу встать на защиту природы и экологической безопасности!" (прим. ред. - перевод с кыргызского языка).

URL: https://www.vb.kg/372971
Теги:
кадры, коррупция, митинг, правительство, увольнение, Госэкотехинспекция
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Комментарии
cekf
23.08.2018, 12:09


Но нам удалось дозвониться до его заместителя – Расула Артыкбаева. Он подтвердил, что сотрудница ведомства Анара Мамбеталиева была уволена. Однако сразу после вопроса "по какой статье?" у него произошли технические неполадки со связью.

Бардак.

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Жалоба модератору
пп
23.08.2018, 13:49

Кадровая служба эмес, прокуратура района-га заявление регистрация кылып таштап кет! Заявлениени проверка жасаш керек. Гос Кадровая служба - хаинтересованное ведомство. Алар формально эле "проверка" жасайт, оставив увольнение. А прокуратура проверка жасаш керек озунчо!

Уже видно, что  ты ссылаешься на коррупцию. В объяснительной к заявление прямо эле жаз - эмнени такая сенр коррупция деп эсептейсин, ага кандай далилдер бар, эмне себеп болду акциягасм плакатом!

Этот Бакыт Свагынбаев красиво только говорит, Мы проверим, мы узнаем, мы наведем порядок.. Аха... Тот еще коррупционер, конторская крыса! Аларды укпа! Прокуратураны (района)  проверка жасап бергиле деп заявление жаз! Гос кадровая службага ишенбейм деп прямой жазып кой. Так что опять есть основания через прокуратуру проверять, а не через эту контору.

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