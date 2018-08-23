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Граждане РК и РУз пытались выехать из Кыргызстана по чужим паспортам

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- Оксана Гут
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22 августа пограничники КПП "Кадамжай-автодорожный" управления ГПС КР по Баткенской области задержали гражданина Республики Узбекистан с чужим паспортом. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что в ходе паспортного контроля гражданин Узбекистана Р.К. 1986 г.р. предъявил пограничному наряду чужой паспорт. После задержания и проведения первичного допроса задержанный признался, что в связи с утерей документов, он использовал заграничный паспорт своего знакомого и пытался выехать из Кыргызстана в Узбекистан.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам УГКНБ по Кадамжайскому району Баткенской области.

В тот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана П.Ж. 1992 г.р., который также предъявил чужой паспорт (ID-card) при выезде из Кыргызстана в Казахстан.

После оформления документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/372977
Теги:
граница, задержание, Казахстан, паспорт, Узбекистан, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
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