Следователь по делу ножевого нападения на бишкекчанина ляжет в больницу

Следователь УВД Первомайского района Бишкека Руслан Камалов, который ведет дело о ножевом нападении на бишкекчанина Никиту Наабера, скоро ляжет в больницу, на замену ему пока никого не дают. Об этом редакции VB.KG рассказал сам потерпевший.

По его словам, с момента публикации его поста в Facebook, расследование не сдвинулось.

- Очень мало информации, нам толком не говорят, как дальше будет расследоваться наше дело, - рассказал Никита Наабер VB.KG.

Он также сообщил, что вторая сторона писала встречное заявление, но ему не дали хода, так как "нападавший" отказался проходить судмедэкспертизу.

В ГУВД Бишкека же заявили, что процессуальные нормы не нарушены. Когда будут собраны все материалы по делу, их направят в суд. Только когда это случится – неизвестно.

Напомним, вечером 12 августа на бишкекчанина Никиту Наабера на детской площадке возле собственного дома напал несовершеннолетний хулиган с ножом. По словам потерпевшего, только за то, что ребят, которые шумели и матерились, он просто попросил вести себя прилично или удалиться.