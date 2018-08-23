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Генпрокуратура рассмотрит дело осужденного экс-депутата Садыра Жапарова?

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- Оксана Гут
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22 августа адвокат осужденного на 11 с половиной лет экс-депутата Садыра Жапарова обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть дело объективно. Об этом Шарабидин Токтосунов написал на своей странице в Facebook.

"Я обратился к Генпрокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой повторно рассмотреть новые обстоятельства в деле Садыра Жапарова. Мы ждем справедливости от действующей власти. Жапаров должен быть оправдан как можно скорее, потому что в Верховном суде мы доказали его невиновность. Что мой подзащитный не имеет никакого отношения к захвату заложника Эмильбека Каптагаева - подтвердил сам Каптагаев. Мы надеемся, что новый Генпрокурор, назначенный президентом Сооронбаем Жээнбековым, рассмотрит дело объективно, отправит его по вновь открывшимся обстоятельствам в районный, городской и Верховный суды", - заявил адвокат.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

2 августа 2017 года Первомайский районный суд оправдал Жапарова по трем статьям, но осудил за "захват заложника".

Сам политик с приговором не согласен. И основной потерпевший по делу - Эмильбек Каптагаев - отказался от претензий к Жапарову и обратился в суд с просьбой оправдать обвиняемого.

Однако 15 сентября Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского районного суда.

А 13 июня Верховный суд также не изменил приговор предыдущих инстанций.

Садыр Жапаров был приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденный должен отсидеть весь срок в колонии строгого режима без условно-досрочного освобождения.

URL: https://www.vb.kg/372981
Теги:
Верховный суд, заложник, наказание, суд, уголовная ответственность, Откурбек Джамшитов, Генеральная прокуратура, Кумтор, Садыр Жапаров
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