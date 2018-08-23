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Осужденного Текебаева ждет операция по удалению раковой опухоли

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 августа, должен состояться медицинский консилиум, который решит, как и где будет проводиться операция по удалению раковой опухоли Омурбека Текебаева, и какие она может понести последствия для его здоровья.

О том, что в Национальном центре онкологии осужденному лидеру партии "Ата Мекен" подтвердили диагноз "опухоль щитовидной железы", рассказал его адвокат Искен Афиджанов на свой странице в Facebook.

"В 2012 году южнокорейские врачи обследовали Омурбека Текебаева в связи с его жалобами и выявили у него опухоль щитовидной железы. По их прогнозам, опухоль должна была перерасти в злокачественную. В 2015 году в связи с ухудшением состояния здоровья Текебаев обратился уже к нашим врачам. И они подтвердили диагноз южнокорейских коллег, настоятельно рекомендовав удалить ее. Но тогда мой подзащитный от операции отказался. Медики приняли его решение с условием, что он будет принимать медикаментозное лечение и обследоваться раз в полгода. Уже находясь в заключении по сфабрикованному в отношении него делу, состояние Омурбека Чиркешовича ухудшилось. В настоящее время врачи настоятельно рекомендуют удалить данную опухоль, так как в условиях заключения она прогрессирует", - отметил адвокат в видеообращении.

По его словам, сейчас сам Текебаев и его адвокаты ждут решения врачей.

В свою очередь в пресс-службе ГСИН сообщили, что пока нет никакой информации даже о времени медицинского консилиума, тем более о его результатах.

Напомним, Омурбек Текебаев был задержан в феврале 2017 года по подозрению в получении 1 млн долларов в 2010 году от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании "Мегаком". Верховный суд в конце 2017 оставил в силе решение первой инстанции, приговорив Текебаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Летом текущего года Генеральная прокуратура отказала адвокатам осужденного в пересмотре его дела "по вновь открывшимся обстоятельствам".

31 июля лидер "Ата Мекена" был переведен из колонии №47 в Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова. И по настоящее время он находиться там на стационарном лечении.

16 августа Текебаева вывозили в Национальный центр онкологии. Однако, по данным ГСИН, заключение медицинских специалистов им тогда не дали.

URL: https://www.vb.kg/372988
Теги:
Верховный суд, коррупция, наказание, онкология, уголовная ответственность, медицина, Мегаком, ГСИН, Омурбек Текебаев
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