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Пограничники пресекли контрабанду ГСМ из Казахстана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 22 августа 2018 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" пресекли попытку провоза незадекларированного груза - горюче-смазочных материалов.

Гражданин Кыргызской Республики А.Р., 1975 г.р., на автомашине Mercedes-Benz, установив дополнительные баки, пытался провезти из Казахстана в Кыргызстан 200 литров бензина без разрешительных документов.

После составления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.

URL: https://www.vb.kg/372995
Теги:
ГСМ, Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
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