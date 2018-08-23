Пограничники пресекли контрабанду ГСМ из Казахстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 22 августа 2018 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" пресекли попытку провоза незадекларированного груза - горюче-смазочных материалов.

Гражданин Кыргызской Республики А.Р., 1975 г.р., на автомашине Mercedes-Benz, установив дополнительные баки, пытался провезти из Казахстана в Кыргызстан 200 литров бензина без разрешительных документов.

После составления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.