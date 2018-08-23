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Водитель маршрутки, сбивший насмерть ребенка в Бишкеке, водворен в СИЗО-1

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- Оксана Гут
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Водитель бишкекской маршрутки, сбивший насмерть ребенка, решением суда водворен в СИЗО-1. Там он пробудет 2 месяца до конца следствия. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. А уголовное дело возбуждено по ст. 281 ч. 2 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств" УК КР.

Данная статья гласит: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы от двух до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством сроком до трех лет.

Приговор будет вынесен судом по результатам рассмотрения дела и с учетом всех обстоятельств.

Напомним, 17 августа водитель маршрутного такси № 281 сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Пишпеке. При этом, как сообщали очевидцы, он остановился лишь на следующем перекрестке.

В тот же день виновник ДТП был задержан и допрошен в правоохранительных органах.

Мальчик 2007 года рождения скончался по дороге в больницу.

URL: https://www.vb.kg/372996
Теги:
ГУВД, дети, ДТП, маршрутки, погибшие, суд, уголовная ответственность, Бишкек
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