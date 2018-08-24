На ипподроме ВИК в селе Бактуу-Долоноту произошло возгорание

На ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В конюшнях сгорело 700 кв.м. назема. Причины устанавливаются.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки по республике зарегистрировано 27 пожаров. Все они своевременно локализованы и потушены.

В Бишкеке и Чуйской области в основном горело сухотравие.

В Таласе огнем было охвачено 60 кв.м. обувного магазина. А в Таласской области в селе Жон-Арык сгорел минивен Honda Elysion.

Причины пожара еще не установлены.