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На ипподроме ВИК в селе Бактуу-Долоноту произошло возгорание

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- Оксана Гут
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На ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В конюшнях сгорело 700 кв.м. назема. Причины устанавливаются.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки по республике зарегистрировано 27 пожаров. Все они своевременно локализованы и потушены.

В Бишкеке и Чуйской области в основном горело сухотравие.

В Таласе огнем было охвачено 60 кв.м. обувного магазина. А в Таласской области в селе Жон-Арык сгорел минивен Honda Elysion.

Причины пожара еще не установлены.

URL: https://www.vb.kg/373000
Теги:
Иссык-Кульская область, пожар, Всемирные игры кочевников, ипподром, МЧС
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