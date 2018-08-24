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Арест Кулматова продлен до 28 сентября

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- Оксана Гут
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Сегодня, 24 августа, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока меры пресечения в отношении Кубанычбека Кулматова.

По решению суда, он останется в СИЗО ГКНБ КР еще до 28 сентября. Так как следствие продолжается.

Стоит отметить, что у здания Первомайского суда, куда утром привезли самого Кулматова, ранее собрались его близкие и сторонники. Они по-прежнему недоумевают, почему Фемида не может смягчить для задержанного меру пресечения.

Напомним, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному с тратой средств, выделенных китайской компанией в рамках проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека". 5 июня он был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ на время следствия.

31 июля Верховный суд оставил без изменений решение предыдущих инстанций о мере пресечения в отношении экс-мэра Бишкека – содержание под стражей.

По заявлению гособвинения, Кулматов "обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и должен оставаться под арестом".

URL: https://www.vb.kg/373003
Теги:
Китай, коррупция, наказание, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, деньги, мэр, Кубанычбек Кулматов, ТЭЦ
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Комментарии
Нияз Давлетов
24.08.2018, 15:16
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 78
Комментариев: 92

а вот ещё один коррупционер который требует тщательного следование. Эргул не за столько подумав о последствии хавнул миллионы.

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