Арест Кулматова продлен до 28 сентября

Сегодня, 24 августа, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока меры пресечения в отношении Кубанычбека Кулматова.

По решению суда, он останется в СИЗО ГКНБ КР еще до 28 сентября. Так как следствие продолжается.

Стоит отметить, что у здания Первомайского суда, куда утром привезли самого Кулматова, ранее собрались его близкие и сторонники. Они по-прежнему недоумевают, почему Фемида не может смягчить для задержанного меру пресечения.

Напомним, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов проходит обвиняемым по уголовному делу, связанному с тратой средств, выделенных китайской компанией в рамках проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека". 5 июня он был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ на время следствия.

31 июля Верховный суд оставил без изменений решение предыдущих инстанций о мере пресечения в отношении экс-мэра Бишкека – содержание под стражей.

По заявлению гособвинения, Кулматов "обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и должен оставаться под арестом".