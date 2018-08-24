В Бишкеке обновляются газоны и живая изгородь

Работниками муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" в активном темпе ведутся работы на отрезке улицы Байтик Баатыра от подземного перехода на улице Саманчина до улицы Суеркулова.

Выравнивается грунт для посева живой изгороди, которая будет на восточной стороне улицы.

По Байтик Баатыра также проводится санитарная обрезка деревьев от улицы Масалиева до улицы Суеркулова.

Следует отменить, что работы по обрезке ведутся и по улице Айтматова от Масалиева до Ахунбаева. Также по улице Айтматова работники предприятия приступили к работам по понижению и обновлению газона, а также стрижке живой изгороди и очистке ирригационных сетей.

По бульвару Эркиндик от пр. Чуй до улицы Киевская производится посев газона, который в скором времени украсит весь бульвар.

Работы по благоустройству столицы продолжаются.

Мэрия города Бишкек призывает горожан и гостей столицы бережно относиться к труду муниципальных служб.