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Члены "Хизб ут-Тахрир" задержаны на Иссык-Куле

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- Елена Цой
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 24 августа 2018 г.в ходе совместной пограничной операции "Единство-2018" при проведении специальных мероприятий пограничники управления ГПС КР по Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками МВД КР задержали двух граждан Кыргызской Республики, подозреваемых в причастности к экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", запрещенной на территории Кыргызстана.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в доме уроженца Тюпского района и жительницы Жети-Огузского района Иссык-Кульской области было обнаружено множество листовок и книг на кыргызском, русском и на арабском языках, а также USB-флеш-накопитель и DVD-диск с фото- и видеоматериалами экстремистского толка.

Выявленные предметы и книги изъяты для проведения соответствующих экспертиз и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

URL: https://www.vb.kg/373018
Теги:
Иссык-Кульская область, терроризм, Кыргызстан, экстримизм, Иссык-Куль, Хизб ут-Тахрир
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