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На юге страны снова землетрясение

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- Виктория Григоренко
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Накануне на юге республики в 11:14 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 4-х баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.

Как отмечается, очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана.

"В населенных пунктах КР интенсивность подземных толчков составила: в селе Байбиче, Кара-Дебе - 3.5 балла, в селе Кош-Этер,Таш-Купыр, Ала-Кель - 3 балла, в селе Саломалик, Эркин-Тоо, Чалк-Ойде -2,5 балла", - говорится в сообщении.

Данных о разрушениях или жертвах нет.

URL: https://www.vb.kg/373022
Теги:
Джалал-Абадская область, землетрясение, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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