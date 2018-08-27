На юге страны снова землетрясение

Накануне на юге республики в 11:14 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 4-х баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.

Как отмечается, очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана.

"В населенных пунктах КР интенсивность подземных толчков составила: в селе Байбиче, Кара-Дебе - 3.5 балла, в селе Кош-Этер,Таш-Купыр, Ала-Кель - 3 балла, в селе Саломалик, Эркин-Тоо, Чалк-Ойде -2,5 балла", - говорится в сообщении.

Данных о разрушениях или жертвах нет.