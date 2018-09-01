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В России теперь можно стать миллионером, помогая полиции

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- Виктория Григоренко
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В России будут платить гражданам за помощь полиции. Приказ МВД о выплатах за содействие в раскрытии преступлений и задержании виновных вступил в силу, сообщает РИА "Новости".

Примечательно, что немалое вознаграждение полагается не только гражданам России, но и иностранцам.

"Сумму вознаграждения до 500 тысяч рублей может выделить руководитель территориального органа МВД или его заместитель, решения по суммам от 500 тысяч до 3 млн принимает замглавы МВД, свыше 3 млн – министр. Предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплата возможна в наличной и безналичной форме. Условие - инициативное представление достоверной информации, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого", – поясняет СМИ.

Однако решение о выплате вознаграждения будут принимать после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлению установлена по представленной информации.

"Оказавшему помощь в раскрытии преступления сообщат о выплате вознаграждения не позднее 14 дней со дня издания приказа. Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД", - говорится в информации.

Как уточняется, в случае отказа в выплате об этом дают знать в течение семи дней.

URL: https://www.vb.kg/373033
Теги:
МВД, Россия, преступление, Кыргызстан
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