В Афганистане убит лидер крыла ИГ

В Афганистане убит лидер регионального крыла ИГ Абу Саид Оракзай, известный как Сад Архаби, сообщает Фергана со ссылкой на TOLOnews.

Как отметили в Управлении национальной безопасности Афганистана, Оракзай и еще 10 боевиков вместе с оружием уничтожены в результате авиаудара, нанесенного в уезде Хогьяни, что подтвердили и США.

"Удар был нанесен афганскими ВВС и силами коалиции после получения разведданных от Национального директората безопасности. В последние недели ИГ провело серию атак в западных провинциях и взяло на себя ответственность за минометный обстрел президентского дворца в Кабуле в день Курбан-байрама, а также за теракт на подготовительных курсах, когда погибло более 50 учащихся моложе 20 лет", - говорится в информации.

Уточняется, Оракзай стал третьим лидером ИГ в Афганистане, убитым с июля 2016 года. Он сменил Абдула Хасиба в апреле 2017 года.