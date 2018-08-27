В КР половина смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания

В структуре причин смертности сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место, составляя более 50%. Об этом сообщили в Минздраве КР.

Как отмечается, в минувшее воскресенье прошло выездное заседание Коронарного клуба, созданного год назад для того, чтобы информировать граждан о профилактике и подходах в лечении данных заболеваний.

"На этот раз тема пятого заседания Коронарного клуба касалась вопросов физической реабилитации после перенесенного инфаркта, шунтирования или стентирования коронарных артерий, - рассказал один из идейных вдохновителей клуба профессор Ишенбай Молдоташев. - На заседание в основном собрались люди, перенесшие эти операции, есть среди них и те, кто перенес инфаркт. Сегодня в Коронарном клубе числится более ста человек, но, к сожалению, не все посещают его заседания регулярно.

Профессор отметил, что у пациентов создается мнение, что, если он перенес операцию и почувствовал себя нормально, уже больше ничего делать не надо.

- На самом деле нужно резко менять образ жизни, усиливать вопросы правильного питания, физические тренировки, выполнять также другие советы, которые дает врач. Бывает, что процесс атеросклероза необратим. Во всем мире доказано, что физические тренировки уменьшают все осложнения на 30-40%. Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кыргызстане не меняется уже стабильно много лет. Основная причина в том, что мы ведем неправильный образ жизни, неправильно питаемся и живем в постоянном стрессе. Можно добавить также невнимание человека к своему здоровью. Чаще всего люди относятся к нему наплевательски, и пока не доведут себя до инфаркта или до приступа стенокардии, живут, как хотят, имеют вредные привычки: курят, переедают и т.д., - подчеркнул Молдоташев.

В завершении заседания всем участникам Коронарного клуба замерили давление, показали также основные упражнения ежедневной зарядки, ответили на все интересующие их вопросы.