Депутаты ЖК выйдут на работу 4 сентября 2018 года

Во вторник, 4 сентября 2018 года, состоится официальное открытие очередной сессии VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Как отмечается, согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 закона "О Регламенте Жогорку Кенеша КР", сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года.

"В связи с Постановлением правительства КР № 117 от 28 февраля 2018 года, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели, выходной день 7 мая 2018 года был перенесен на рабочий день 3 сентября 2018 года. Однако, в связи с тем, что 3 сентября является нерабочим днём, 4 сентября состоится открытие очередной сессии VI созыва", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, в июле депутаты ЖК КР должны были встречаться с избирателями "на местах". А на отдых парламентариям отведен только август. Кто и как выполнял этот пункт, и будут ли члены Жогорку Кенеша отчитываться о проведенной работе с населением, неизвестно.