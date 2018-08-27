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Весь личный состав ГСИН переведен на усиленный режим службы

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- ВБ
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С 29 августа весь личный состав Государственной службы исполнения наказания переводится на усиленный режим несения службы.

Усиление вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в подразделениях ГСИН в период подготовки и проведения праздника Дня независимости и III Всемирных игр кочевников.

Особое внимание в этот период обращается на усиление пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах в учреждениях ГСИН.

Усиленный режим несения службы продлится до особого распоряжения, уточняет пресс-служба ведомства.

URL: https://www.vb.kg/373050
Теги:
ГСИН, День независимости, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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