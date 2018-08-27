В Кыргызстане на ринге погиб 14-летний кикбоксёр

Проведено первоначальное вскрытие тела 14-летнего мальчика, погибшего во время соревнований по кикбоксингу. Однако, официальных результатов еще нет.

Предварительная причина смерти пока также не озвучивается. Об этом VB.KG сказали в ГУВД Чуйской области.

- Сейчас говорить о том, из-за чего погиб юный кикбоксер, преждевременно. Стали ли для него роковыми удары противника, или у мальчика были травмы ранее? Чтобы это узнать, нужно дождаться результата всех экспертиз. Они могут затянуться на месяц, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время все материалы по делу собраны – изъята видеозапись соревнований, опрошены свидетели. Оснований для возбуждения уголовного дела пока нет.

Отметим, 19 августа в 12.45 в дежурную часть УВД Токмака поступил звонок из территориальной больницы о том, что скончался уроженец Ошской области М.А. 2004 г.р.

Следствием было установлено, что во время соревнований по кикбоксингу, проводимых в Токмакской городской спортивной школе с 17-19 августа, после серии ударов от противника на ринге на первой минуте боя М.А. потерял сознание. Оказанная первая медицинская помощь ему не помогла. И через некоторое время уже в больнице он умер, не приходя в сознание.

Родители забрали тело подростка на следующий день. Следственные мероприятия продолжаются.