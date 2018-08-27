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В Кыргызстане на ринге погиб 14-летний кикбоксёр

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- Оксана Гут
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Проведено первоначальное вскрытие тела 14-летнего мальчика, погибшего во время соревнований по кикбоксингу. Однако, официальных результатов еще нет.

Предварительная причина смерти пока также не озвучивается. Об этом VB.KG сказали в ГУВД Чуйской области.

- Сейчас говорить о том, из-за чего погиб юный кикбоксер, преждевременно. Стали ли для него роковыми удары противника, или у мальчика были травмы ранее? Чтобы это узнать, нужно дождаться результата всех экспертиз. Они могут затянуться на месяц, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время все материалы по делу собраны – изъята видеозапись соревнований, опрошены свидетели. Оснований для возбуждения уголовного дела пока нет.

Отметим, 19 августа в 12.45 в дежурную часть УВД Токмака поступил звонок из территориальной больницы о том, что скончался уроженец Ошской области М.А. 2004 г.р.

Следствием было установлено, что во время соревнований по кикбоксингу, проводимых в Токмакской городской спортивной школе с 17-19 августа, после серии ударов от противника на ринге на первой минуте боя М.А. потерял сознание. Оказанная первая медицинская помощь ему не помогла. И через некоторое время уже в больнице он умер, не приходя в сознание.

Родители забрали тело подростка на следующий день. Следственные мероприятия продолжаются.

URL: https://www.vb.kg/373052
Теги:
ГУВД, кикбоксинг, несовершеннолетние, погибшие, Токмак, Чуйская область
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Комментарии
мэсний
27.08.2018, 20:08

в спорте все бывает..тем более в единоборстве..жаль мальчишку...теперь надо успокоить не только родителей мальчика но и другого мальчика тоже..психолог ему нужен чтобы он не замкнулся..иначе будет себя всю жизнь винить..

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антигейша
27.08.2018, 20:53

честно говоря, не понимаю такие виды спорта, как-то решила вечером поглядеть на бокс, так вот моих нервишек едва хватило на первые пары минут, невозможно было смотреть на окровавленные лица боксеров и залитый кровью ринг, либо мне не по зубам, либо это действительно такой жестокий спорт для любителей, получается, вполне законно можно выпускать свой пар мордуя соперника да еще и у всех на глазах     

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