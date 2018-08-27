Самый крупный самолет-амфибия в мире прошел испытания в Китае

Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600, который разработала китайская компания Aviation Industry Corp of China, прошёл лётные испытания, сообщает агентство "Синьхуа".

Как отмечается, воздушное судно уже выполнило перелёт из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзиньмэнь провинции Хубэй.

"Оно готово к тестовым испытаниям на водной поверхности. Дата начала тестов пока не объявлена. Первый перелёт AG600 совершил в декабре 2017 года. Причем, китайская компания Aviation Industry Corp of China разрабатывала его в течение семи лет. Максимальная дальность полёта самолета-амфибии– 4,5 тысячи километров", - подчеркивает издание.

Уточняется, что AG600 может использоваться для тушения пожаров – его системы позволяют набрать 12 тонн воды за 20 секунд.

"Помимо груза самолёт способен перевозить на борту до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов", - добавляет издание.