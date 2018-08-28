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Сооронбай Жээнбеков: Тема Алтая для кыргызов символична

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- Виктория Григоренко
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Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение. Одно лишь упоминание о том, что наш великий Манас родился на Алтае, в сердце каждого кыргыза вызывает самые теплые чувства, заявил накануне на открытии Международной Алтайской конференции президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава КР отметил важность данной площадки в единении народов и поблагодарил директора Института тюркологии Берлинского университета Барбару Кельнер-Хайнкеле за поддержание идей инициатив алтайских народов.

"Кропотливым трудом ученых-алтаистов международная площадка превратилась в постоянно действующий международный институт. С 2007 года генеральным секретарем данной организации является директор Института тюркологии Берлинского университета Барбара Кельнер-Хайнкеле", - отметил Жээнбеков.

Ежегодная международная конференция создает ученым-алтаистам возможность для обсуждения последних научных открытий в изучении Алтайской цивилизации, считает президент.

- Это хороший шанс для ученых поделиться своими открытиями и мнениями с авторитетными и известными коллегами. А это внесет большой вклад в единение народов, - подчеркнул Жээнбеков.

URL: https://www.vb.kg/373059
Теги:
президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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