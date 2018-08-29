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Почему власти не устанавливают правильные дорожные знаки?!

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Я не знаю, почему у нас так обстоят дела на дорогах. Хотелось бы, чтобы все-таки соответствующие службы своевременно реагировали на некоторые неудобства, исходя из реалий современной жизни.

Вот, например, на пересечении улиц Байтик Батыра и Горького поворот налево запрещён за исключением, если вы едете с востока на запад. Поэтому многие водители, едущие с запада на восток, вынуждены ехать до улицы Жукеева Пудовкина и там поворачивать налево, в сторону улицы Ибраимова.

Так вот, там всегда происходит скопление автотранспорта, так как проехать на зелёный сигнал светофора успевают только две или три автомашины, а если идут пешеходы то и вовсе одна машина. Почему бы там не установить дополнительную секцию? И ещё на проспекте Ч.Айтматова убрали допсекцию и почему-то забыли установить знак "движение прямо" со стороны улицы Горького. Там висят два старых знака движения по полосам налево и направо. Или это сделано специально?

Народную новость прислал Болотбек.

URL: https://www.vb.kg/373060
Теги:
дороги, транспорт, Бишкек, ГУОБДД, мэрия
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