Погода
$ 68.60 - 68.86
€ 79.72 - 80.62

В Токио пройдут Дни кыргызского кино

124  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

2 и 3 сентября в городе Токио (Япония) пройдут Дни кыргызского кино. Об этом сообщает аппарат правительства КР.

В рамках фестиваля состоится показ нескольких картин кыргызских кинематографистов, в том числе премьера документального фильма "600 ДНЕЙ ВЕРЫ". Действия фильма основаны на реальных событиях, которые происходят в далекие послевоенные 1946-1948 годы.

Как отмечают авторы, к его созданию они шли долго, проделана огромная работа.

Захватывающая история повествует о том, как группа японских военнопленных прибыла на кыргызскую землю, где занималась строительством всем известного военного санатория в селе Тамга Киргизской ССР. Спустя 600 дней все они вернулись к себе на родину живыми и здоровыми, благодаря гостеприимству, доброте и щедрости кыргызского народа.

В центре сюжета история двух японских граждан - Мияно сан и Мацуда сан, которые прошли через массу испытаний, но, не потеряв человеческое достоинство и честь, продолжали верить в дружбу, судьбу, сохраняли надежду на жизнь и возвращение на Родину.

Организатором Дней кыргызского кино в Токио выступило Посольство КР в Японии при поддержке Министерства иностранных дел Японии.

URL: https://www.vb.kg/373062
Теги:
кино, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  