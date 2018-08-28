В Токио пройдут Дни кыргызского кино

2 и 3 сентября в городе Токио (Япония) пройдут Дни кыргызского кино. Об этом сообщает аппарат правительства КР.

В рамках фестиваля состоится показ нескольких картин кыргызских кинематографистов, в том числе премьера документального фильма "600 ДНЕЙ ВЕРЫ". Действия фильма основаны на реальных событиях, которые происходят в далекие послевоенные 1946-1948 годы.

Как отмечают авторы, к его созданию они шли долго, проделана огромная работа.

Захватывающая история повествует о том, как группа японских военнопленных прибыла на кыргызскую землю, где занималась строительством всем известного военного санатория в селе Тамга Киргизской ССР. Спустя 600 дней все они вернулись к себе на родину живыми и здоровыми, благодаря гостеприимству, доброте и щедрости кыргызского народа.

В центре сюжета история двух японских граждан - Мияно сан и Мацуда сан, которые прошли через массу испытаний, но, не потеряв человеческое достоинство и честь, продолжали верить в дружбу, судьбу, сохраняли надежду на жизнь и возвращение на Родину.

Организатором Дней кыргызского кино в Токио выступило Посольство КР в Японии при поддержке Министерства иностранных дел Японии.