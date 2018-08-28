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Какая погода ожидает кыргызстанцев сегодня? Пора запасаться дождевиками

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане в горных районах сегодня – дожди, в долинной зоне без осадков. Об этом сообщили в Кыргызгидромет.

Ветер западный 4-9 м/с.

"В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +30 градусов. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +12 градусов, днем до +32 градусов. В Нарынской +4 градуса ночью и +25 градусов днем. В Иссык-Кульской области ночью +6 градусов, днем +25 градусов. В Таласе температура воздуха прогреется ночью до +6, днем до +29 градусов", - информируют синоптики.

URL: https://www.vb.kg/373065
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан
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