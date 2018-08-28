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Воспитатель детсада душила девочку одеялом, чтобы та поскорее уснула...

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- Оксана Гут
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В Сети появилось просто ужасающее видео. По всей видимости сотрудница детского сада сидит поверх ребенка на детской кроватке, силой удерживая его под одеялом. Девочка - как становится ясно в ходе просмотра ролика - очень плачет и кричит. Таким образом "воспитатель" укладывает малышку спать.

Как оказалось, данный факт был запечатлен в одном из детских садов города Темиртау (Казахстан).

При этом, как пишут казахские СМИ, видео было снято в мае текущего года, но опубликовано в Сети лишь вчера, 27 августа.

По информации Tengrinews.kz, родители несовершеннолетней девочки написали заявление о привлечении к ответственности данной женщины.

Органы внутренних дел Казахстана уже возбудили уголовное дело по статье 140 ч.2 "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" УК РК.

В настоящее время 50-летняя воспитательница детского сада задержана. Проводится расследование. Назначены экспертизы.

URL: https://www.vb.kg/373072
Теги:
детский сад, Казахстан, наказание, насилие, несовершеннолетние, травмы, уголовная ответственность, экспертиза
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