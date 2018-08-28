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Авиабаза "Кант" начала расследование по поводу ДТП со смертельным исходом

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- Виктория Григоренко
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Военнослужащий авиабазы "Кант", сбивший накануне в селе Лебединовка Чуйской области женщину с трехлетний ребенком, находится под следствием и ограничен в передвижении. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе базы.

"Проведенная экспертиза показала, что в крови нашего военнослужащего не обнаружено следов алкоголя или иных психотропных или наркотических веществ. Как он сам объяснил случившиеся, он двигался по магистрали в темное время суток и не заметил перебегающих дорогу людей. Однако все результаты будут даны по окончанию следственных мероприятий", - заявили VB.KG представители базы.

Отмечено, что военное ведомство готово оказать всяческую помощь родственникам для выздоровления ребенка и похорон матери.

Напомним, УОБДД КР заявило том, что 27 августа в 00.30 военнослужащий авиабазы "Кант" совершил наезд в селе Лебединовка на женщину и ее трехлетнего ребенка. О полученных травм женщина скончалась на месте.

URL: https://www.vb.kg/373073
Теги:
ДТП, Кыргызстан, ОДКБ
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