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В Бишкеке в "телефонном подвале" ЦУМа умер 40-летний мужчина

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- Виктория Григоренко
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В ГУВД Бишкека подтвердили смерть мужчины в ЦУМе "Айчурек". Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы Адыл Оморов.

"По предварительным данным мужчине стало плохо, он потерял сознание и умер. На момент смерти ему было около 45-ти лет. Его личность установлена. Сейчас там работают сотрудники милиции. Тело доставлено в морг для проведения экспертизы", - пояснил Оморов.

Судя по фото, мужчине стало плохо в так называемом "телефонном подвале", или "душегубке", как ее называют сами продавцы. В подвальном зале продают в основном бывшие в употреблении телефоны, проводится их ремонт. Вентиляция в помещении очень плохая.

URL: https://www.vb.kg/373075
Теги:
ГУВД, ЦУМ, погибшие, труп, Бишкек
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