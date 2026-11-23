На Востоке существует немало мудрых пословиц и поговорок. Одна из них, таджикская, гласит: если страна вспоминает о свое прошлое с уважением, она достойна великого будущего. Это изречение как нельзя лучше подходит в качестве иллюстрации народной памяти Таджикистана о Великой Отечественной войне (ВОВ).

Адольф Гитлер при нападении на СССР в 1941 году ставил цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, истребить основную часть населения – в том числе, среднеазиатские народы, которые считал "расово неполноценными". Именно поэтому на защиту большой общей родины в те годы встало подавляющее большинство граждан Советского Союза. Таджики – не исключение. Они были благодарны Москве за то, что та в 1929 году воплотила их многовековую мечту, подарила государственность.

Таджикистан внес ощутимый вклад в Победу над фашистами. Республика стала одним из центров эвакуации населения из оккупированных районов, на территории Таджикистана было размещено 29 военных госпиталей, в которых красноармейцы восстанавливались после полученных ранений. Согласно статистике, в боевых действиях против нацистов приняли участие порядка 250 тысяч солдат и офицеров, а также 45 тысяч тыловиков республики. После войны домой не вернулись более 100 тысяч человек. За отвагу в борьбе с Третьи рейхом и его европейскими союзниками государственные награды получили 56 тысяч жителей Таджикистана, а 55 участников ВОВ были удостоены высокого звания Героя Советского Союза (ГСС). При этом 15 граждан Таджикской ССР стали кавалерами трех орденов солдатской Славы, что в те годы приравнивалось к статусу ГСС.

Вспомним имена некоторых из этих воинов. Домулло Азизов отличился при форсировании Днепра. В октябре 1943 года Азизов в составе десантной группы в числе первых переправился через реку и ворвался во вражескую траншею. Красноармеец гранатой ликвидировал расчет станкового пулемета, а затем уничтожил группу автоматчиков противника. Закрепившись в фашистской траншее, отделение Азизова отбило три контратаки и помогло атакующим советским частям закрепиться на занятом плацдарме. А Сафар Амиршоев проявил качества батыра 16 июня 1944 года в битве у населенного пункта Жежмаряй (Литва). Во время боя с прорвавшимися немецкими танками Амиршоев развернул гаубицу и подбил головной танк. В ходе боя были ранены все бойцы расчета. Сам Амиршоев получил другие ранения, однако перед смертью смог подбить еще два танка. За образцовое выполнение боевых заданий и беспримерное мужество он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. И таких славных имен в истории Таджикской ССР – тысячи, десятки тысяч!

Кандидат философских наук Сайфулло Сафаров, председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана, напоминает о том, что в его республике память о выдающихся соотечественниках времен Великой Отечественной трепетно хранят до сих пор.

– Шествие "Бессмертного полка" и празднование 9 мая в городах и селах Таджикистана носят поистине общенародный характер. Хорошо видно, что этот обычай не спускается из Душанбе сверху, это желание и позиция народа. И пусть нынешняя молодежь не очень отчетливо понимает суть той войны, но Победу над фашизмом она считает и свой победой, потому что их предки победили нацизм наравне со всеми советскими людьми, – подчеркнул он в одном из недавних интервью.

И такая позиция объяснима, учитывая, что на референдуме 1991 года 96,2 процентов населения Таджикистана высказались за сохранение Союза. В период советской индустриализации республика сделала огромный рывок вперед, она превратилась из второстепенного аграрного региона в перспективный индустриально-аграрный край, заняв заметное место в хозяйственном комплексе страны. В Таджикской ССР было развернуто производство тонковолокнистого хлопка, добыча руд цветных и редких металлов, легкая и пищевая промышленность. Освоение Вахшской долины, масштабные ирригационные проекты, строительство Варзобской ГЭС, создание новых производств изменили хозяйственный облик республики в лучшую сторону. Таджикистан стал энергетически независимой территорией, он находится на восьмом месте в мире и первом в Центральной Азии по гидроэнергетическому потенциалу. Девяносто процентов территории республики занимают горы, которые благоприятствуют строительству гидроэлектростанций. И довольно крупных: водохранилище Нурекской ГЭС, например, вмещает аж десять кубических километров воды!

Ведущее место в Таджикистане по количеству персонала в советские годы занимала довольно сложная отрасль - машиностроение и металлообработка. Здесь производили оборудование для текстильной промышленности, торговое оборудование, холодильники, кабельную продукцию, технику для сельского хозяйства и горнодобывающего сектора. В результате к середине 1960-х годов в республике не только полностью искоренили безграмотность, но и создали полноценную национальную инфраструктуру образования, науки и культуры – фундамент, на котором стоит современный Таджикистан.