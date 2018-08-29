Жээнбеков, Отунбаева и Атамбаев могут собраться вместе 31 августа

Мейли Отунбаева келсин, Жээнбеков сөзсүз келет, элди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт, мамлекет башчысы катары. Тиги АШАга эмне жок. Кой-Ташта эле жата берсин. Же балп эткенди сагыныппы
31 августа Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 27-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое пройдет на центральной площади "Ала-Тоо".
Глава государства вступит с поздравительной речью по случаю 27-й годовщины независимости Кыргызской Республики.
На мероприятие будут приглашены Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, экс-президенты страны Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, парламентарии, члены Правительства и представители дипломатического корпуса.
Также приглашение для участия в праздновании Дня независимости получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои труда, призеры Олимпийских игр, экс-руководители парламента, правительства, судебной ветви власти, известные государственные и общественные деятели страны, сообщает отдел информационной политики АПКР.