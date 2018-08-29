Жээнбеков, Отунбаева и Атамбаев могут собраться вместе 31 августа

Скорее Атамбаева не будет потому что если придет она будет сидет после Отунбаева а он не хочет быт третьим. для Атамбаева сидет рядом Отунбаевой это катастрофа если не позволит себя унизит перед Отунбаевой а то все помнит прошлом году как он поступил Отунбаевой.