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Жээнбеков, Отунбаева и Атамбаев могут собраться вместе 31 августа

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- ВБ
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31 августа Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 27-летию Дня независимости Кыргызской Республики, которое пройдет на центральной площади "Ала-Тоо".

Глава государства вступит с поздравительной речью по случаю 27-й годовщины независимости Кыргызской Республики.

На мероприятие будут приглашены Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, экс-президенты страны Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, парламентарии, члены Правительства и представители дипломатического корпуса.

Также приглашение для участия в праздновании Дня независимости получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, герои труда, призеры Олимпийских игр, экс-руководители парламента, правительства, судебной ветви власти, известные государственные и общественные деятели страны, сообщает отдел информационной политики АПКР.

URL: https://www.vb.kg/373084
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, День независимости, президент, Кыргызстан
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Комментарии
Gulnur Sagyndykova
29.08.2018, 10:27
Карма: +6
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Плюсов: 51
Минусов: 45
Комментариев: 59

Мейли Отунбаева келсин, Жээнбеков сөзсүз келет, элди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт, мамлекет башчысы катары. Тиги АШАга эмне жок. Кой-Ташта эле жата берсин. Же балп эткенди сагыныппы

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Жалоба модератору
Нияз Давлетов
29.08.2018, 10:42
Карма: +1
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Плюсов: 85
Минусов: 84
Комментариев: 102

Скорее Атамбаева не будет потому что если придет она будет сидет после Отунбаева а он не хочет быт третьим. для Атамбаева сидет рядом Отунбаевой это катастрофа если не позволит себя унизит перед Отунбаевой а то все помнит прошлом году как он поступил Отунбаевой.

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