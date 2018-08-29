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Лето кончилось, и тепла больше не будет?

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- Виктория Григоренко
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По республике 30 августа в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Об этом сообщает МЧС КР и Кыргызгидромет.

А вот в долинной зоне, по данным синоптиков, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 м/с.

"На День независимости 31 августа в Иссык-Кульской области дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. На остальной территории КР без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 15-20 м/с", - говорится в информации.

На День знаний 1 сентября и ночью 2 сентября без осадков.

"В дневное время 2 сентября в горных районах Иссык-Кульской области осадки, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. 3 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с", - подчеркнули в МЧС.

Но уже 4-5 сентября ожидает повышение дневной температуры воздуха.

URL: https://www.vb.kg/373089
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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