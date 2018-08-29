Находящийся в СИЗО ГКНБ Сатыбалдиев пожаловался на сердце и бессонницу

Представители института Омбудсмена посетили Жанторо Сатыбалдиева, находящегося в СИЗО ГКНБ КР, по обращению его адвоката. Политик жалуется на здоровье. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, ранее экс-премьер просил оказать содействие в проведении обследования на сердце.

- В 2013 году ему проведена операция стентирования коронарной артерии, и периодически он проходил обследование и получал поддерживающую терапию. Врачи, как пояснил сам Сатыбалдиев, рекомендовали ему больше ходить и периодически проводить обследование на сердце. В связи с арестом ухудшилось его состояние здоровья, вызывалась карета Скорой помощи. А после выставления диагноза он не спит в ночное время, - подчеркнули в аппарате омбудсмена.

Уточняется, что ведомство направило официальное письмо руководству СИЗО и провело встречу с председателем ГКНБ КР.

- Руководство Госкомитета нацбезопасности заверило, что Сатыбалдиев в ближайшее время пройдет комплексное обследование на сердце, - добавили в аппарате омбудсмена.

Напомним, что это уже четвертый заключенный политик за пару месяцев, который заявил о проблемах со здоровьем. Ранее медицинская помощь оказывалась Айбеку Калиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, а также отбывающему наказание в колонии №47 Омурбеку Текебаеву.