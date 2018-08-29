В Свердловском районе Бишкека в 2018 году установят около 2 тысяч фонарей

В Свердловском районе восстанавливают уличное освещение в кварталах 5,6,7,8, а также на территории Кожзавода. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Как отмечается, сейчас сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" начали работы в 8 квартале.

"На основании обращения жителей вышеуказанных кварталов муниципальной администрацией выделены денежные средства на восстановление и ремонт уличного освещения 41 улицы с охватом 1200 домов. Через тендер приобретено 250 светильников с гарантийным сроком 5 лет", - пояснили в муниципалитете.

Уточняется, что в план мероприятий МП "Бишкексвет" на 2018 год включено 57 улиц Свердловского района, на которых будет установлено порядка 1800 светодиодных светильников.