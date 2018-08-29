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Сотрудник ГУОБДД угрожал водителю журналистами и требовал 6 тысяч сомов

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В воскресенье, в 14:00 двигаясь на своей машине по ул. Токомбаева в западном направлении, меня остановили сотрудники ГУОБДД. Я предоставил документы по первому требованию сотрудника, после он начал уходить от машины в сторону машины ГУОБДД, чем и спровоцировал меня выйти из своей машины и идти за ним.

Я спросил у него о причине остановки, на что он ответил, что я превысил скорость, хотя я ехал не более 60 км в час. Когда я спросил, как он определил мою скорость, он указал на камеру, которая висела столбе. Я был возмущен такой наглостью.

Далее он потребовал дыхнуть на проверку - пил ли я. Я был трезв, но спросил меня, когда я пил. Я сказал, что выпил 1 кружку пива в пятницу вечером, то есть за 44 часа до описанной ситуации.

Далее он начал мне угрожать тем, что алкоголь держится в организме 72 часа, и начал открыто намекать на то, чтобы я дал ему взятку в размере 5-6 тысяч сом, иначе он вызовет журналистов, и меня отвезут в наркодиспансер. Также угрожал штрафом в 10 тысяч сомов и лишением прав.

Я сказал ему, пусть вызывает кого надо, а я сам пошел за телефоном в машину, чтобы записать его слова или сразу позвонить в АКС ГКНБ. Когда я почти дошел до машины, сотрудник ГУОБДД позвал меня по имени и вернул документы, и пожелал хорошего пути. К сожалению, я не записал его данных, так как уже опаздывал на встречу, и находился в растерянном состоянии.

1) Прошу дать оценку действиям сотрудника ОБДД.

2) Прошу дать пояснения касательно того, что якобы алкоголь держится в крови в течение 72 часов. Имеют ли право сотрудники ГУОБДД в дневное время (да и не только) абсолютно трезвого человека везти по своему подозрению (без алкотестера, просто понюхав) в наркодиспансер?

Народную новость прислал Султан.

URL: https://www.vb.kg/373095
Теги:
алкоголь, нарушения, ПДД, Бишкек, ГУОБДД, конфликт с сотрудником ГУОБДД
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Комментарии
Асхат
29.08.2018, 18:01

Тупой развод. Никогда не передавайте этим гопникам документы в руки. Показывайте через окно, можете приоткрыть. Пусть все доказательства несёт к вам и показывает. Не выходите

из машины. И снова: никогда не давайте в руки документы, а иначе столкнетесь с ситуацией, которую вы только что описали.

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Мика Мамаев
29.08.2018, 18:12
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Минусов: 34
Комментариев: 54

),,

-наличие алкоголя в крови определяет нарколог( после определенных процедур,о чем выдается справка)..

-судья определяет как он должен быть наказан,согласно законам КР ,учитывая рапорт,,протокол(гаи),обьяснительную( водителя,),заключение эксперта( в данном случае справка нарколога)...

Это целая процедура где учавствуют минимум 2-3 госучреждения(от 2 и выше должностных лиц).И это всё проводится на основании законов, всё расписано в кодексах КР.

С балды придумывать никто не имеет права - это уголовно наказуемо!

Инспектор ГАИ - это лицо которое обязано предотвращать,предупреждать,пресекать, задерживать и грамотно оформить это все ЮРИДИЧЕСКИ и не более,у него нет право говорить домыслы,пугать,шантажировать и т д.(их легко поймать на ошибке и написать жалобу на них,будьте образованы,читайте законы)

К сожалению уровень юрид.знаний и вообще понимание своей сути у сотрудников МВД --- оочень низкое( заявляю с большой ответственностью)

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