Сотрудник ГУОБДД угрожал водителю журналистами и требовал 6 тысяч сомов

В воскресенье, в 14:00 двигаясь на своей машине по ул. Токомбаева в западном направлении, меня остановили сотрудники ГУОБДД. Я предоставил документы по первому требованию сотрудника, после он начал уходить от машины в сторону машины ГУОБДД, чем и спровоцировал меня выйти из своей машины и идти за ним.

Я спросил у него о причине остановки, на что он ответил, что я превысил скорость, хотя я ехал не более 60 км в час. Когда я спросил, как он определил мою скорость, он указал на камеру, которая висела столбе. Я был возмущен такой наглостью.

Далее он потребовал дыхнуть на проверку - пил ли я. Я был трезв, но спросил меня, когда я пил. Я сказал, что выпил 1 кружку пива в пятницу вечером, то есть за 44 часа до описанной ситуации.

Далее он начал мне угрожать тем, что алкоголь держится в организме 72 часа, и начал открыто намекать на то, чтобы я дал ему взятку в размере 5-6 тысяч сом, иначе он вызовет журналистов, и меня отвезут в наркодиспансер. Также угрожал штрафом в 10 тысяч сомов и лишением прав.

Я сказал ему, пусть вызывает кого надо, а я сам пошел за телефоном в машину, чтобы записать его слова или сразу позвонить в АКС ГКНБ. Когда я почти дошел до машины, сотрудник ГУОБДД позвал меня по имени и вернул документы, и пожелал хорошего пути. К сожалению, я не записал его данных, так как уже опаздывал на встречу, и находился в растерянном состоянии.

1) Прошу дать оценку действиям сотрудника ОБДД.

2) Прошу дать пояснения касательно того, что якобы алкоголь держится в крови в течение 72 часов. Имеют ли право сотрудники ГУОБДД в дневное время (да и не только) абсолютно трезвого человека везти по своему подозрению (без алкотестера, просто понюхав) в наркодиспансер?

Народную новость прислал Султан.