Почему провалился августовский тендер по "Безопасному городу"?

Тендер по "Безопасному городу" от 23 августа провалился из-за того, что один из участников ввел некорректные данные. Об этом сообщил на круглом столе, организованном Клубом региональных экспертов "Пикир", зампредседателя Госкомсвязи Кубаныч Шатемиров.

- Всего было три участника. Раннее все они предоставили свои данные, но уже на момент тендера один попытался изменить расценки, и система заблокировала всех. Примечательно, что до этого момента система проработала более 300 миллионов аукционов, и сбоев не было. Следующий намечен на 4 сентября, - пояснил Шатемиров.

Представитель Госкомитета также подчеркнул, что риски по реализации проекта есть.

- У нас очень низкое администрирование штрафов – всего 18 процентов. Поэтому нам надо увеличить их до 32 процентов. Одна из главных задач - снизить нарушение на трассах с 2 до 5 %. Тем более, что факт наличия камер дисциплинирует водителей и сотрудников ГАИ, - подчеркнул он.