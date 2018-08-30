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Почему провалился августовский тендер по "Безопасному городу"?

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- Виктория Григоренко
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Тендер по "Безопасному городу" от 23 августа провалился из-за того, что один из участников ввел некорректные данные. Об этом сообщил на круглом столе, организованном Клубом региональных экспертов "Пикир", зампредседателя Госкомсвязи Кубаныч Шатемиров.

- Всего было три участника. Раннее все они предоставили свои данные, но уже на момент тендера один попытался изменить расценки, и система заблокировала всех. Примечательно, что до этого момента система проработала более 300 миллионов аукционов, и сбоев не было. Следующий намечен на 4 сентября, - пояснил Шатемиров.

Представитель Госкомитета также подчеркнул, что риски по реализации проекта есть.

- У нас очень низкое администрирование штрафов – всего 18 процентов. Поэтому нам надо увеличить их до 32 процентов. Одна из главных задач - снизить нарушение на трассах с 2 до 5 %. Тем более, что факт наличия камер дисциплинирует водителей и сотрудников ГАИ, - подчеркнул он.

URL: https://www.vb.kg/373110
Теги:
тендер, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Муса Алибеков
30.08.2018, 14:28
Карма: -1
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Плюсов: 1
Минусов: 2
Комментариев: 11


Тендер по "Безопасному городу" от 23 августа провалился из-за того, что один из участников ввел некорректные данные

Не верю. Видимо результат не устроил БД.

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